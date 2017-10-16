Маклаков: теперь у «Спартака» больше шансов, ведь вернулись Глушаков и Промес

Известный актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился ожиданиями от домашнего матча московского клуба против «Севильи» (17 октября) в Лиге чемпионов и выразил уверенность в голкипере клуба Александре Селихове.
«Жду только победы, причём очень приличной. Я ждал победы и над «Ливерпулем», но получилась только ничья. Я всегда жду только победы, не вижу смысла болеть, если ждать поражение. Надо болеть всегда за победу и на победу. В этот раз у нас больше шансов, так как вернулись и Денис Глушаков, который снова заявил о себе, и Квинси Промес. Жалко, было не видно Квинси в игре с «Ахматом», но, наверное, это специально просчитывалось, чтобы его готовить к Лиге чемпионов, чтобы он играл экономно, а завтра сыграл на сотку. Я думаю, будет замечательный матч. Будет яркое событие. Не думаю, что «Спартак» будет отсиживаться после забитого мяча, а будет открытый, яркий футбол.
За «Севильей» стоит огромный опыт: более 100 лет воспитания в футболистах классических требований — никогда не сдаваться и побеждать, так же и у «Спартака». Поэтому я не думаю, что отсутствие некоторых игроков у испанского клуба сильно изменит рисунок игры. Значит, они будут усиливать центр. Испанцы никогда не играют на ничью или из обороны. Испания – это атакующий футбол. Там, если надо, и защитники могут подключиться. Испанцы всё могут поставить на конвейер атаки, так же как и мы. Столкновение двух атакующих команд – это всегда интересно. Поэтому, думаю, нас ждёт зрелищный футбол.
Будет ли давление на Селихова, что ему придётся играть весь матч? Об этом мечтает каждый вратарь, чтобы отстаивать весь матч, а не половину и занять место на постоянку. Конечно, я надеюсь, что Тёма Ребров очень скоро вернётся, но кто-то должен защищать ворота и Селихов делает это достойно. Не думаю, что он будет волноваться, скорее на эмоциональном подъёме, ведь вратарь как разведчик, у него нервы должны быть на последнем месте. Мы давно не играли в Лиге чемпионов, поэтому настрой у всех будет что надо», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.