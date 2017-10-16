Головин и Вернблум вернулись в общую группу ЦСКА перед матчем с «Базелем»

Полузащитники Александр Головин и Понтус Вернблум вернулись в общую группу ЦСКА перед домашним матчем Лиги чемпионов с «Базелем» (18 октября).
«Армейцы» продолжают подготовку к матчу третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Базелем». Сегодня после двухнедельной паузы приступил к работе в общей группе Александр Головин. Также вместе со всеми тренировался шведский полузащитник Понтус Вернблум. Завтра ожидается возвращение в общую группу Виктора Васина.
По индивидуальной программе продолжают заниматься Василий Березуцкий и Алан Дзагоев", — информирует сайт клуба.
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