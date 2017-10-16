Стерлинг: не поверил ни единому слову в СМИ по поводу обмена на Алексиса Санчеса

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал, что минувшим летом не обращал внимания на слухи, согласно которым он мог перейти в «Арсенал» в обмен на форварда Алексиса Санчеса. Обменять Стерлинга отказался главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
«Летом у меня не возникало никаких негативных мыслей. У нас с Гвардиолой была позитивная беседа, поэтому я не поверил ни одному слову по поводу этого трансфера. Мне было не о чем беспокоиться. У меня осталось три с половиной года по контракту с „Манчестер Сити“, и я хочу ещё долго играть здесь», — цитирует Стерлинга The Telegraph.
Гвардиола отказался обменять Стерлинга на Алексиса Санчеса