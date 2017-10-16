Мельгарехо тренировался в общей группе «Спартака» перед игрой с «Севильей»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, который получил небольшую травму в ходе матча 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1), тренировался в общей группе перед игрой Лиги чемпионов с «Севильей» (17 октября).
«Команда тренировалась в том же составе, который побывал на выездном матче в Грозном: в общей группе занимались вратари Селихов и Максименко, а также 20 полевых игроков, включая Мельгарехо. Напомним, что парагвайский полузащитник забил победный гол в ворота «Ахмата», однако получил сильный ушиб и был заменён. К счастью, спартаковские врачи быстро вернули футболиста в строй.
После окончания тренировки команда отправилась в гостиницу, где проведёт ночь перед игрой. Завтра днём у спартаковцев запланирована разминка", — информирует сайт клуба.