Джагелка: «Эвертону» надо как можно быстрее уйти с 16-го места в АПЛ

Капитан «Эвертона» Фил Джагелка поделился впечатлениями от ничьей в матче 8-го тура английской Премьер-Лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 1:1. «Ириски» занимают 16-е место в таблице.
«Мы знаем, что в настоящий момент переживаем непростой период. Но есть только один способ, которым можно улучшить ситуацию: играть в футбол и упорно трудиться на тренировках, чтобы вернуть удачу. Слишком уж часто вратари соперников ловят кураж.
В конце концов, нам нужно играть лучше. Надо как можно быстрее начать побеждать и уйти с 16-го места", — цитирует Джагелку сайт клуба.
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