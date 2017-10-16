Нигматуллин: у «Спартака» не группа смерти, «Севилье» проигрывать нельзя

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от игры группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей» (17 октября).
«Безусловно, команда, трижды выигравшая Лигу Европы, определённо является одним из фаворитов данной группы. Но «Спартак» в свою очередь сейчас неплохой ход набрал и провёл достойный матч в Грозном. Поэтому я расцениваю шансы обеих команд 50 на 50. Всё-таки хочется верить в успех российского клуба, хочется верить в победу над «Севильей» и в конечное первое-второе место. Отдавать испанцам три очка никак нельзя.
Нельзя сказать, что у команды Карреры группа смерти. Если бы «Спартаку» попался «Манчестер Сити» в нынешнем состоянии, а не «Ливерпуль», было бы гораздо тяжелее. Нужно претендовать на первые места. Шанс занять третье место и выиграть путёвку в Лигу Европы сейчас рассматривать не стоит. Я не берусь говорить, что российский клуб сильнее испанского или английского, но он точно способен им не уступить.
«Спартак» будет выглядеть сильнее и креативнее, ведь в строй вернулись Квинси Промес и Денис Глушаков. Они играют огромную роль в команде, в основном касательно атаки. В матче с «Ливерпулем» как раз мало чего получалось впереди. И радоваться той ничьей не стоит. Нужно вспоминать те времена, когда ничья или поражение было настоящей трагедией», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.