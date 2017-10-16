Мата: ничья в матче с «Ливерпулем» — неплохой результат, учитывая обстоятельства

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал ничейный результат гостевого матча с «Ливерпулем» (0:0) в 8-м туре английской Премьер-лиги.
«На этот раз я не попал в стартовый состав, в отличие от предыдущих матчей, но верю, что для этого были причины. Ничья на „Энфилде“ стала результатом сплочённой и напряжённой работы команды. Конечно, мы хотели выиграть, но ничья — неплохой результат, учитывая обстоятельства. Мы заработали одно очко и не пропустили голов и теперь должны переключиться на Лигу чемпионов», — цитирует испанца сайт «МЮ».
Лукаку: постоянно слышу в свой адрес: «Ром не сделал то, Ром не сделал это»