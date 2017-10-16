Тренер «Севильи»: думаю, «Спартак» будет играть с нами вторым номером

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» (17 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Спартак» — это очень скоростная команда. Любят играть вертикальными атаками. Полузащита в лице Фернандо и Глушакова тоже представляет серьёзную силу. Нам надо аккуратно завтра играть, чтобы не получить удар от «Спартака». Нужно не терять мяч в простых ситуациях и играть в точный пас.
Мы отталкиваемся от своей игры. Завтра будем стараться играть в свой футбол. Игра будет очень осторожная. Думаю, наши соперники будут играть вторым номером, чтобы поймать нас на контратаках. Игра от обороны — не наш козырь. Да, «Спартак» не смог выиграть у «Марибора», но при этом не проиграл «Ливерпулю». Матч будет непростой и очень ответственный», — передаёт слова Бериццо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.