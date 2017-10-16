Нолито: от прогулки по Красной площади отличные впечатления, всё понравилось

Форвард «Севильи» Нолито перед матчем группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» рассказал о прогулке по Красной площади.
«Отличные впечатления, всё понравилось. Правда, было немного холодно, но в остальном всё замечательно», — поделился Нолито.
Также у игрока спросили о поражении в матче 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1).
«Это игра, это футбол. Так бывает в этой игре. Понятно, что всегда хочется выигрывать, но не всегда это получается. Надеемся, что завтра сможем реабилитироваться», — передаёт слова Нолито корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Спартак» — «Севилья» пройдёт 17 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
Видео доступно на «Чемпионате».