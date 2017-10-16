Фонсека: для «Фейеноорда» матч будет решающим, но «Шахтёр» хочет доминировать

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (17 октября).
«Как вы знаете, никогда не бывает много времени, чтобы подготовиться к таким матчам. У нас было мало дней для подготовки из-за графика. Но мы постарались подготовиться как можно лучше. Это будет сложный матч с чемпионом Нидерландов. Знаем качество их игры, уважаем соперника и надеемся на хорошую игру. Как всегда, в ЛЧ я ожидаю открытый футбол, где обе команды хотят играть, доминировать и владеть мячом. Именно поэтому думаю, что будет открытый футбол. Для „Фейеноорда“ этот матч будет решающим, но мы постараемся доминировать и не отступать от своих принципов.
Честно говоря, ещё ни разу не думал о матче с киевским «Динамо». Сейчас мы на 100% сфокусированы на завтрашней игре, как только она закончится, будем думать о «Динамо».
Я всегда уверен, что атмосфера на стадионе влияет на происходящее на поле. Я видел матчи «Фейеноорда», атмосфера невероятная. Для нас, профессионалов, такая атмосфера может лишь добавлять положительных эмоций и никак не стеснять", — цитирует тренера Footboom.