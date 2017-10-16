Фред: 6 очков в матчах с «Фейеноордом» значительно приблизят «Шахтёр» к плей-офф

Полузащитник «Шахтёра» Фред поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (17 октября).
«Мы очень серьёзно настроены на завтрашний матч. Понимаем, насколько сложной будет игра, будем играть только на победу. Шесть очков, конечно, значительно приблизят нас к плей-офф.
Старались как можно детальнее изучить „Фейеноорд“. Понимаем, насколько сильна эта команда, какими квалифицированными игроками она обладает. Сложно выделить кого-то одного, нужно понимать их коллективную силу», — цитирует игрока Footboom.
Фонсека: для «Фейеноорда» матч будет решающим, но «Шахтёр» хочет доминировать