Форвард «Уотфорда» избежал наказания за симуляцию в матче с «Арсеналом»

Футбольная ассоциация Англии не стала наказывать форварда «Уотфорда» Ришарлисона за симуляцию в матче 8-го тура АПЛ с «Арсеналом», информирует ВВС.
20-летний бразилец заработал пенальти на 71-й минуте после борьбы с Эктором Бельерином. Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
FA, которая с этого сезона изменила правила о наказании игроков за симуляцию, рассмотрела эпизод, но не стала наказывать игрока.
Это первый случай, когда особый комитет, занимающийся симуляциями, рассматривал такой эпизод в АПЛ. В состав комитета входят по три человека — бывший игрок, бывший тренер и бывший судья.
Видео доступно в «Твиттере».
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