Защитник «Тоттенхэма» Роуз в матче с «Реалом» может сыграть впервые с января

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз отправился в составе лондонской команды в Мадрид на матч с «Реалом» (17 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов. Англичанин восстановился после серьёзной травмы колена и может выйти на поле впервые с января этого года.
Помимо Роуза, в матче с «Реалом» может сыграть полузащитник Мусса Дембеле. Бельгиец не выходил на поле с середины сентября из-за повреждения лодыжки.
Пресс-служба «Тоттенхэма» отмечает, что Роуз и Дембеле будут тренироваться в преддверии матча с «Реалом», и не сообщает, готовы ли они на 100%, но Sky Sports пишет, что оба игрока претендуют на попадание в основной состав.
Также стоит добавить, что в лазарете «Тоттенхэма» остаются травмированные Виктор Ваньяма, Эрик Ламела и Жорж-Кевин Н'Куду, а Деле Алли не сыграет с «Реалом» из-за дисквалификации.