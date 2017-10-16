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Орлов: у «Зенита» вообще соперник — это сам «Зенит»

16 октября 2017, понедельник. 20:09 Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» прокомментировал домашнее поражение питерцев от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.

«Зенит» проиграл, но остался на первом месте. «Арсенал» совсем недавно переиграл «Краснодар» — значит, это уже не исключение из правила. Божовичу можно поаплодировать. По голевым моментам было 2:1 в пользу «Зенита». Ну это очень пресный футбол, и тульская команда отбивалась все 90 минут, провела одну, но, надо сказать, великолепную атаку. Это холодный душ.

У «Зенита» вообще соперник — это сам «Зенит», и если он покажет то, на что способен, то будет продолжать оставаться на первом месте. Для нас сейчас, конечно, все соперники, а тульский «Арсенал» оказался главным, но с таким подбором игроков «Зенит» просто должен отрабатывать.

«Спартак» — это не тёмная лошадка, а красно-белая. Учтите, что Промес был бесспорно лучшим футболистом прошлого сезона, и здесь двух мнений быть не может. Он же должен обрести себя. У «Спартака» всё равно есть напор, желание. И Глушаков уже сказал, что восемь очков отставания от «Зенита» — это досягаемо. Есть запал страсти, желания, амбиций. Очень хорошо, что в РФПЛ наконец появилась конкуренция. Значит, наши футболисты будут прогрессировать", — сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Зенит ФК Спартак Геннадий Орлов Квинси Промес Миодраг Божович
Новости. Футбол
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