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Орлов: мне очень жалко Смолова — он потерялся и стал ограничен

16 октября 2017, понедельник. 20:41 Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался по поводу игры форварда «Краснодара» Федора Смолова.

«Мне очень жалко Смолова — он потерялся. Связываю это с тем, что на Кубке конфедераций Федя очень хотел себя показать. Ни одна зарубежная газета не написала: „Какой Смолов хороший футболист“. И ни один зарубежный тренер не обратил на него внимания. Для него это мощный удар по репутации. И теперь у него второй шанс — чемпионат мира.

Не знаю, что происходит с Фёдором. Может быть, это связано и с учебно-тренировочной работой, но он стал не таким ярким, как в прошлом сезоне. Если бы летом он хотел уйти из „Краснодара“, то ушёл бы. Не в этом дело. Он стал ограничен — Кокорин бегает в два раза больше него. Может быть, Смолова определили в какие-то рамки, но это тогда глупый ход тренера. Игроку надо дать раскрыть себя», — сказал Орлов.

Орлов: у «Зенита» вообще соперник — это сам «Зенит»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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