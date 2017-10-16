Ловчев: в «Зените» сейчас нет такого человека-стержня, которым был Денисов

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«В английском чемпионате в каждом матче идёт борьба. И если команды из условной первой шестёрки в борьбе с условно менее сильными командами набирают очки, то даются они им в трудной борьбе. И я всегда хотел, чтобы и у нас так же было. Такая борьба не даёт расслабиться фаворитам, а класс команд из нижней части растёт.
«Арсенал» сейчас отобрал очки у «Зенита». Но это произошло от того, что игроки «Зенита» в подсознании делят соперников на сильных и тех, с кем можно сыграть вполноги, немного расслабиться. Манчини пришёл из английского чемпионата, и он не понимает такого настроения.
В команде должен быть человек-стержень, притом свой, доморощенный, которого знает весь Питер. В таких матчах он очень нужен, чтобы завести игроков. Таким был Денисов, он никому спуску не давал, даже Аршавину. Такой человек чётко видит, кто вышел на игру в расслабленном состоянии. Он его приведёт в чувство в перерыве в раздевалке. Такого человека сейчас в «Зените» нет», — сказал Ловчев.