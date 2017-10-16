Почеттино: посмотрели на состав группы и решили — будем просто играть в футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» поделился ожиданиями от игры.
«Играть на „Бернабеу“ против „Реала“ в Лиге чемпионов — всегда событие. Английские футболисты с детства мечтают приехать сюда и сыграть, для них это крещение. Это чувствуется, когда играешь здесь. Ты чувствуешь реальность футбола.
В прошлом году жеребьевка для нас была полегче, чем в этом, но мы заняли третье место. В этом мы посмотрели на состав группы и решили, что будем просто играть в футбол и получать удовольствие. Именно это мы и делаем. Все видят, что Кейн сегодня — один из лучших футболистов в мире. Сложно расставлять игроков по ранжиру, но прямо сейчас он один из лучших нападающих в мире", — цитирует тренера сайт УЕФА.
Матч «Реал» — «Тоттенхэм» состоится 17 октября в Мадриде.