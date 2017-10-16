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Швец: очень комфортно себя чувствую в Грозном, здесь спокойный город

16 октября 2017, понедельник. 21:41 Футбол

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился впечатлениями от жизни в Грозном и сравнил менталитет испанцев и россиян.

«Если честно, освоился с первого же дня, как сюда приехал. Меня здесь хорошо приняли, адаптация прошла комфортно, и я очень комфортно себя чувствую в Грозном. Здесь спокойный город, можно покушать и спокойно отдохнуть, ничего лишнего — всё для того, чтобы голова была сконцентрирована на футболе. Не люблю ни клубы, ни алкоголь. Такие вещи никогда в жизни даже не пробовал.

Благодарен обеим бывшим командам — «Сарагосе» и «Вильярреалу». «Сарагосе» — за то, что поверила в меня, в тот момент когда я никому не был нужен. Провёл там три незабываемых года, многому научился и даже дебютировал за основную команду. Затем перешёл в «Вильярреал», также провёл три года, многому научился. Где-то, может быть, не повезло, часто травмировался. В основном с голеностопами были проблемы. Последняя травма была в прошлом году, восемь месяцев пропустил, делали операцию на голеностопе. Слава богу, сейчас всё хорошо. Там я был во второй команде, и я уже не видел перспектив, не верил, что могу попасть в первую команду. Были предложения от клубов Сегунды, но, когда позвонил Кононов, не раздумывал, почувствовал, что это мой шанс. Мне уже 24 года, если бы было 20, может, ещё подумал бы. Терять время в таком возрасте уже нельзя.

Люди в Испании отличаются от русских. Они более жизнерадостные и радуются, несмотря на проигрыши. К футболу тоже серьёзно относятся, но проиграл или совершил ошибку — после матча тут же забывают об этом. И это даже правильно. Было бы хорошо, если бы у меня так же получалось, но не выходит", — сказал игрок в эфире «8-16».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Вильярреал ФК Сарагоса Антон Швец Олег Кононов
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