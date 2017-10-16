Швец: мне очень понравилось в сборной России, это огромная мотивация для меня

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную России в конце августа. 24-летний игрок вышел на замену в сентябрьском контрольном матче с московским «Динамо» (3:0).
«Приглашение в сборную было для меня бонусом. Я смог увидеть, что такое сборная России, каково это выступать за сборную. Мне очень сильно понравилось, и это огромная мотивация для меня.
Личного контакта с Черчесовым нет. Знаю со слов Кононова, что Станислав Саламович следит за всеми, все должны стараться и у всех есть шанс играть в национальной команде", — сказал Швец в эфире программы «8-16».
Швец: Черчесов оставил приятные впечатления о себе, хороший тренер