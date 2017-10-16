«Локомотив» проведёт мероприятия в стиле Хэллоуина перед игрой с «Краснодаром»

«Локомотив» перед началом матча 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» проведёт у домашнего стадиона праздничные мероприятия в стиле Хэллоуина, информирует клубная пресс-служба. Встреча состоится 23 октября.
«В пятницу, 13-го, на „РЖД Арене“ орудовали вурдалаки и обещали продолжение! Вот, дождались: на матче „Локомотив“ – „Краснодар“ вся площадь перед стадионом превратится в большой праздник, посвященный Хэллоуину. Сопротивляться нашествию тёмных сил будем вместе», — говорится в «инстаграме» московского клуба.
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