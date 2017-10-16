Глушков: оставался должок за «Спартак», так что с «Анжи» был сумасшедший настрой

Полузащитник «Урала» Никита Глушков поделился впечатлениями от победы над «Анжи» в матче 13-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Очень хотелось выйти, победить. У нас был должок за «Спартак», с которым мы безвольно сыграли. В том матче проиграли — 0:2, и с «Анжи» был сумасшедший настрой. В первом тайме, наверное, больше нервничали, хотели найти свою игру, но не получалось. Во втором чуть успокоились, начали брать мяч под контроль, и всё получилось.
Не могу сказать, что мой выход на замену перевернул ход матча. Все старались, и просто так совпало. Если честно, не ожидали, что «Анжи» так агрессивно начнёт матч. Ждали, что соперник будет играть на контратаках. Мы чуть растерялись, но быстро успокоились и сделали своё дело. Я пытался играть в свою игру. Если честно, не хватает немного концовки и какого-то результативного действия. А так, работаем, как обычно, стараемся, партнёры помогают, подсказывают, поэтому всё легко получается.
С приходом нового тренера по физподготовке чувствуется какой-то европейский подход. У нас сейчас другие упражнения — больше координационных, интересных. Поэтому стало чуть-чуть повеселее», — сказал игрок в эфире «8-16».