Иско: выступать за «Реал» нелегко, нужно всё время побеждать

Полузащитник «Реала» Иско в преддверии домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» поделился ожиданиями от игры, а также рассказал о конкуренции в мадридской команде.
«Лига чемпионов для „Реала“ всегда имеет особенное значение. Завтра у нас будет хорошая возможность упрочить лидирующие позиции в группе. Постараемся сыграть хорошо и взять три очка.
Выступать за «Реал» нелегко, нужно всё время побеждать. Здесь собраны лучшие игроки мира, и конкуренция за места в составе очень сильна. Мне кажется, я здесь нахожусь заслуженно. Я терпеливо ждал своего часа и был готов, когда он настал. Я упорно работал в ожидании этого момента несколько лет.
Атмосфера в раздевалке великолепная. Нет предела нашей уверенности в своих силах с учётом того, чего мы добились в прошлом сезоне. Мы жаждем и дальше выигрывать титулы. Ротация состава даёт хороший результат, и с этого момента «Реал» будет играть всё лучше и лучше, поскольку возвращаются в строй травмированные", — сказал Иско.