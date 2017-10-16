Широков: ситуацию в «Краснодаре» критичной я бы не назвал

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Краснодара» Роман Широков поделился мнением о проблемах «быков».
"«Краснодар» идёт на четвёртом месте – совсем недалеко от лидеров таблицы. Ситуацию в клубе критичной я бы не назвал. Да, три поражения подряд – результат, который многих может заставить задуматься. Но по матчу с ЦСКА я бы не сказал, что у «Краснодара» есть серьёзные проблемы в игре. Возможно, это небольшой спад, который скоро закончится», — сказал эксперт «Чемпионата».
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