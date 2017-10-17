Буффон: «Ювентусу» надо улучшить результаты, не хочется разочаровывать фанатов

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после домашнего поражения в матче 8-го тура Серии А с «Лацио» (1:2) отметил, что туринскому клубу нужно наладить результаты.
«Мы должны снова попытаться улучшить свою игру и результаты. У нас есть поддержка болельщиков, которые направляют команду вперед. Мы не хотим их разочаровывать», — приводит слова Буффона Football Italia.
«Ювентус» по окончании восьми туров итальянской Серии А занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 5 очков.
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