Гвардиола: мне нравится сидя дома наблюдать за игрой «Наполи», я многому учусь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от домашнего матча с «Наполи» в групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча пройдёт сегодня, 17 октября, начало — в 21:45 мск.
«Наполи» играет в совершенно ином стиле, чем мы привыкли видеть в Премьер-лиге, так что нам придётся приспосабливаться. Я зритель и в то же время тренер, и мне нравится сидя дома наблюдать за игрой «Наполи», и я многому учусь.
Завтра нас ждёт серьезная проверка. Испытания меня прельщают. Уверен, завтра мы увидим увлекательный матч, и, надеюсь, болельщики «Сити» придут нам помочь", — цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.
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