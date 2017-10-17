Каспер Шмейхель: не думаю, что «Лестер» может побеждать, играя так предсказуемо

Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель поделился впечатлениями от ничьей с «Вест Бромвич Альбион» в матче восьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счетом 1:1.
«Не думаю, что можно побеждать, играя так предсказуемо. Это была не самая интересная игра. Мы много владели мячом, но не могли растянуть оборону соперника и плохо играли без мяча.
Соперники никуда не торопились и играли в своем темпе. У нас были шансы на победу, но ничья, вероятно, справедливый результат", — сказал игрок в эфире Sky Sports.
«Лестер Сити» (6 очков) занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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