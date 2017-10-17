Дзаккерони назначен главным тренером сборной ОАЭ

Известный итальянский специалист Альберто Дзаккерони представлен в качестве главного тренера сборной ОАЭ. На этом посту 64-летний специалист сменил аргентинца Эдгардо Баусу. О назначении бывшего наставника ряда итальянских клубов, включая «Ювентус», «Милан», «Интер», «Лацио», «Торино», а также сборной Японии сообщает официальный «твиттер» федерации футбола ОАЭ.
Последним местом работы Дзаккерони был китайский клуб «Бэйцзин Гоань», который он покинул в 2016 году. По информации ряда местных изданий, контракт со специалистом рассчитан до 2019 года.
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