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Дзаккерони назначен главным тренером сборной ОАЭ

17 октября 2017, вторник. 01:12 Футбол

Известный итальянский специалист Альберто Дзаккерони представлен в качестве главного тренера сборной ОАЭ. На этом посту 64-летний специалист сменил аргентинца Эдгардо Баусу. О назначении бывшего наставника ряда итальянских клубов, включая «Ювентус», «Милан», «Интер», «Лацио», «Торино», а также сборной Японии сообщает официальный «твиттер» федерации футбола ОАЭ.

Последним местом работы Дзаккерони был китайский клуб «Бэйцзин Гоань», который он покинул в 2016 году. По информации ряда местных изданий, контракт со специалистом рассчитан до 2019 года.

Экс-наставник сборной Аргентины Бауса возглавил национальную команду ОАЭ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная ОАЭ — Футбол Альберто Дзаккерони
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