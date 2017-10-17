Де Лаурентис: игра с «Сити» — матч, в котором практически невозможно победить

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением от матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», подчеркнув, что неаполитанцам будет сложно добиться успеха в Манчестере.
«Думаю, что в этой игре нескольким нашим футболистам следовало бы остаться в запасе. Ведь нас преследует в чемпионате «Интер», и это не менее важно. Считаю, что для нас игра в Манчестере — это матч, в котором практически невозможно победить, но мы будем ждать соперников у себя в Неаполе», — цитирует специалиста BBC Sport.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи» состоится 17 октября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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