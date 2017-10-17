Почеттино: хотел бы работать в «Тоттенхэме» 10-15 лет

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино признался, что хотел бы возглавлять тренерский штаб «шпор» продолжительный период и завоевать с клубом трофей.
«Я очень счастлив, мне нравится в «Тоттенхэме», это клуб с большим потенциалом. Мы ждём нового удобного стадиона, который, я думаю, будет одним из лучших в Европе. У нас есть время для того, чтобы стать конкурентоспособной командой и попытаться выиграть трофей.
Я рад слышать, что владелец клуба добр ко мне, и надеюсь остаться здесь на 10 или 15 лет. Я бы хотел подписать такой контракт», — цитирует специалиста интернет-издание Goal.
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