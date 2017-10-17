Тренер «Марибора»: «Ливерпуль» сильнее «Спартака», мы должны играть ещё лучше

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился ожиданиями в преддверии встречи с «Ливерпулем» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, вспомнив события домашней игры со «Спартаком», которая завершилась со счётом 1:1.
«Нам предстоит встреча с первоклассным соперником. Нет сомнений в том, что мы являемся аутсайдерами, но мы должны действовать храбро и пытаться атаковать. Если вспомнить матч со «Спартаком», то мы отлично его завершили при поддержке болельщиков. Понятно, что «Ливерпуль» сильнее «Спартака», поэтому мы должны играть ещё лучше.
Тем не менее, мы верим, что сможем показать хорошую игру в атаке. Мы очень уважаем соперников и тщательно готовимся к матчу. Наши болельщики — это 12-й игрок, они должны нам помочь идти в нападение. Но при этом мы не должны действовать безрассудно и допускать детские ошибки», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.
Игра в Словении состоится сегодня, 17 октября, и начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию этого противостояния.