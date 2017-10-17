«Мальмё» стал 20-кратным чемпионом Швеции за три тура до финиша

Футболисты «Мальмё» завоевали титул чемпионов Швеции за три тура до окончания первенства. Победа над «Норрчёпингом» (3:1) позволила лидерам чемпионата оторваться от идущего вторым клубом АИК на десять очков и отпраздновать завоевание второго чемпионского титула подряд.
Кроме того, игроки «Мальмё» добились юбилейного, двадцатого чемпионства в своей истории. Таким образом, коллектив из одноимённого города стал первым шведским клубом, над эмблемой которого будут красоваться две звезды — по одной за каждые десять титулов.