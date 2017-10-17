«Тоттенхэм» готов продать Кейна не менее чем за € 222 млн

«Тоттенхэм Хотспур» готов расстаться с нападающим Гарри Кейном за сумму, превышающую стоимость трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», утверждает The Times. Минувшим летом 25-летний бразилец перебрался в Париж за £ 200 (€ 222 млн).
«Шпоры» заинтересованы в том, чтобы сохранить нынешний состав, потому могут отпустить 24-летнего Кейна только в том случае, если за него предложат сумму, которая сделает его самым дорогим футболистом мира. В лондонском клубе полагают, что эта цена отпугнёт потенциальных покупателей.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Кейна £ 170 млн (около € 190 млн), что станет трансферным рекордом АПЛ. Также СМИ связывали Гарри с возможным переходом в «Реал».