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Сарри: на данный момент Гвардиола лучший тренер планеты

17 октября 2017, вторник. 06:16 Футбол

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри в преддверии матча с «Манчестер Сити» в рамках третьего тура Лиги чемпионов поблагодарил наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу за лестные слова в адрес неаполитанцев. Также Сарри выразил мнение, что через несколько лет Гвардиола может стать самым влиятельным тренером мира.

«Хотел бы поблагодарить Пепа Гвардиолу, который сказал о нас много хорошего. Его комплименты очень приятны, ведь на данный момент он лучший тренер планеты. 25 лет назад пионером футбола был Арриго Сакки, но, возможно, через пару лет влияние Гвардиолы на футбол будет не менее значительным», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Встреча «Манчестер Сити» — «Наполи» пройдёт сегодня, 17 октября, начало — в 21:45 мск.

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Наполи Маурицио Сарри Хосеп Гвардиола
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17 октября 2017, вторник
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