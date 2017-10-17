Д. Реднапп: если «Тоттенхэм» повысит зарплату Кейну, то зачем ему уходить?

Бывший футболист «Тоттенхэм Хотспур» Джейми Реднапп считает, что нападающему команды Гарри Кейну нет смысла уходить в мадридский «Реал».
«Конечно, Кейн является трансферной целью „Реала“. Но если „Тоттенхэм“ предложит ему зарплату, которую он хочет, то какой смысл уходить куда-либо? Он играет в одной команде с хорошими молодыми игроками. Единственная проблема теперь в том, что ему нужно ещё и зарабатывать большие деньги. Его зарплата должна быть на уровне лучших нападающих, вроде Лукаку или Агуэро, потому что он играет как топ-форвард», — приводит слова Реднаппа Goal.
Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2022 года.
«Тоттенхэм» готов продать Кейна не менее чем за € 222 млн