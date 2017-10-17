«Наполи» готов продать Кулибали в «Челси» за € 60-70 млн

«Наполи» не продаст защитника Калиду Кулибали в «Челси» менее чем за € 60-70 млн, утверждает Сalciomercato.
Лондонцы несколько раз пытались приобрести 26-летнего сенегальца минувшим летом и предпримут ещё одну попытку по окончании сезона.
Источник отмечает, что неаполитанцы будут готовы расстаться с Кулибали в случае завоевания скудетто.
В нынешнем сезоне Калиду провёл 8 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. «Наполи» выиграл все 8 стартовых матчей сезона, набрав 24 очка, и занимает первое место в турнирной таблице.