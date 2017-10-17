Шевченко рассказал, кого бы он выбрал при определении лучшего игрока 2017 года

Обладатель «Золотого мяча» 2004 года, ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение, кто больше всего достоин звания лучшего футболиста по итогам 2017 года.
Ранее ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего футболиста текущего года. Ими стали Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»).
«Это три невероятных игрока, и все они заслуживают победы. Но если бы пришлось выбирать, то я бы выбрал Криштиану Роналду, который выиграл Лигу чемпионов и забил два мяча в финале.
Лео Месси — фантастический игрок и отлично провёл этот период, он очень хорошо сыграл в Лиге чемпионов, забивал голы.
Я рад за Неймара, потому что последние пять лет были большим соперничеством между Месси и Роналду, и теперь Неймар вступил в эту борьбу. Он забивает много голов и обладает большими техническими навыками. Приятно наблюдать, как он играет», — цитирует Шевченко официальный сайт ФИФА.
Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне.