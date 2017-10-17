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Вратарь «Вест Бромвича» Фостер получил травму, играя с сыном во дворе

17 октября 2017, вторник. 09:41 Футбол

34-летний голкипер «Вест Бромвич Альбион» Бен Фостер не сыграл в выездном матче чемпионата Англии с «Лестер Сити» (1:1) из-за травмы, которую он получил во дворе собственного дома. Об этом сообщил главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис.

«Бен играл с сыном во дворе и повредил колено. Учитывая, что раньше он уже травмировал крестообразные связки, это нас сильно обеспокоило, и мы не стали рисковать», — цитирует тренера BBC.

В игре с «Лестером» ворота «Вест Бромвича» защищал 34-летний Глин Майхилл.

Пьюлис: разочарованы результатом матча с «Лестером»
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Вест Бромвич Лестер Сити Бен Фостер Тони Пьюлис Травмы — футбол
Новости. Футбол
17 октября 2017, вторник
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