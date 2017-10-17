Вратарь «Вест Бромвича» Фостер получил травму, играя с сыном во дворе

34-летний голкипер «Вест Бромвич Альбион» Бен Фостер не сыграл в выездном матче чемпионата Англии с «Лестер Сити» (1:1) из-за травмы, которую он получил во дворе собственного дома. Об этом сообщил главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис.
«Бен играл с сыном во дворе и повредил колено. Учитывая, что раньше он уже травмировал крестообразные связки, это нас сильно обеспокоило, и мы не стали рисковать», — цитирует тренера BBC.
В игре с «Лестером» ворота «Вест Бромвича» защищал 34-летний Глин Майхилл.
Пьюлис: разочарованы результатом матча с «Лестером»