Щенсны: в «Роме» я прибавил в техническом плане, чего не было в «Арсенале»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны, который перебрался в Турин из «Арсенала» во время летнего трансферного окна, заявил, что не прибавлял, выступая за лондонцев. Лишь после перехода в «Рому» на правах аренды в 2015 году поляк почувствовал перемены к лучшему.
«Мне было приятно работать с некоторыми великими тренерами в Италии. Здесь школа вратарей очень отличается от того, что есть в Англии. В Италии больше внимания уделяется деталям. После моего перехода всё изменилось.
Я начал играть за «Арсенал» в очень молодом возрасте и набрался определённого опыта. Но, честно говоря, не могу сказать, что в «Арсенале» я прибавил с точки зрения техники. Когда я перебрался в Рим, всё изменилось. За два с половиной года года я начал играть значительно лучше. Там мы работали над каждым аспектом игры, и мне это действительно нравится», — цитирует Щенсны Goal.