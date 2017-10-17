Иско: пусть Асенсио и Себальос проникнутся терпением, их время ещё придёт

Полузащитник мадридского «Реала» Иско призвал хавбеков команды Марко Асенсио и Даниеля Себальоса не впадать в отчаяние оттого, что они не всегда попадают в основной состав. Иско имеет опыт в этом вопросе, поскольку сам далеко не всегда выходил на поле в стартовом составе после того, как в 2013 году перешёл из «Малаги» в «Королевский клуб».
«Асенсио и Себальос перешли в «Реал» в возрасте, в котором был я, когда заключил контракт с клубом. Пусть проникнутся терпением и работают, их время ещё придёт», — приводит слова Иско AS.
Кроме того, Иско отметил, что работу главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана нельзя ставить под сомнение после стольких успехов.
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