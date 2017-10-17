Вальдано: Асенсио мне напоминает Месси в сборной Аргентины

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением об игре полузащитника «Королевского клуба» Марко Асенсио, которого он сравнил с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.
«Асенсио блистает в любой зоне поля. В некоторой степени он напоминает мне Месси в сборной Аргентины. Когда Марко получает мяч, всегда что-то происходит. Однако есть фазы игры, в которых он не участвует, поскольку команда его не находит», — приводит слова чемпиона мира 1986 года Onda Cero.
Асенсио: не думаю о завоевании «Золотого мяча»