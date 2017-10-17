Глушаков и Акинфеев претендуют на звание MVP 13-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 13-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. Фаворитами на звание MVP являются Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Денис Глушаков («Спартак»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 13-го тура РФПЛ также претендуют: Александр Ташаев («Динамо»), Сослан Джанаев («Рубин»), Сильвестр Игбун («Уфа»), Владимир Габулов, Эванс Кангва (оба — «Арсенал»), Виталий Денисов («Локомотив»), Александр Селихов («Спартак»), Сергей Игнашевич (ЦСКА) и Эрик Бикфалви («Урал»).