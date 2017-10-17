Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Первый канал объявил конкурс на лучшего народного комментатора

17 октября 2017, вторник. 10:19 Футбол

Во время просмотра спортивных трансляций в Интернете актуальной становится возможность выбора альтернативы эфирному комментатору. Сайт Первого канала впервые даст такую возможность в одном из ближайших матчей сборной России по футболу – против команд Аргентины или Испании.

«В футболе разбираются все. Каждый готов если не тренировать, то уж точно комментировать. Первый канал даёт такую возможность. Мы выберем игру, о которой мечтает каждый профессиональный комментатор! Теперь у любого есть шанс стать фартовым для сборной», — отметил телекомментатор Виктор Гусев.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, а победитель определится народным голосованием и будет приглашён на комментаторскую позицию на стадионе, где в прямом эфире – на сайте Первого канала – прокомментирует товарищеский матч сборной России. Посетители сайта Первого смогут не только услышать работу победителя конкурса, но и увидеть – на комментаторской позиции будет установлена камера.

Для участия в конкурсе нужно прокомментировать конкурсное видео с фрагментами игр сборной России, заполнить анкету и выложить видео c вашим комментарием на сайте Первого канала. Также можно снять видео в стриминговом приложении OK Live от социальной сети «Одноклассники» с тегом #якомментатор в названии.

Присланные работы оценит жюри во главе с Виктором Гусевым. Лучшие будут ежедневно публиковаться на сайте Первого канала, после чего за них сможет проголосовать любой желающий. Приём заявок на участие в конкурсе и первый этап голосования закроются в ночь с 29 на 30 октября. Пять работ, которые наберут наибольшее количество голосов на странице конкурса, проходят в финал. Ещё пять финалистов выдвинет жюри. Решающее голосование среди десятки сильнейших участников пройдёт с 30 октября по 5 ноября.

Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Первый канал Телетрансляции
Новости. Чемпионат мира 2018
17 октября 2017, вторник
11:08 «Локомотив» — братьям Миранчукам: желаем попасть в состав сборной России на ЧМ
10:54 Готовность «Волгоград Арены» к чемпионату мира — 2018 составляет 75%
10:19 Первый канал объявил конкурс на лучшего народного комментатора
04:32 Тренер Гондураса: решение провести два матча плей-офф за пять дней бесчеловечно
01:12 Дзаккерони назначен главным тренером сборной ОАЭ
16 октября 2017, понедельник
20:41 Орлов: мне очень жалко Смолова — он потерялся и стал ограничен
13:08 Хамес Родригес: надеюсь, на ЧМ-2018 в России дойдём с Колумбией до полуфинала
11:30 На стадионе чемпионата мира — 2018 в Саранске взошла трава
10:26 Иностранцы с FAN ID могут без визы приехать в Россию за 10 дней до начала ЧМ
09:00 Глушаков: Промес хотел показать себя именно на ЧМ в России, он очень расстроен
15 октября 2017, воскресенье
17:57 Супруга Месси подтвердила, что ждёт ребёнка
12:00 Эллардайс: предложение шотландцев было заманчивым, но сейчас неподходящее время
14 октября 2017, суббота
15:33 Чемпионат Перу приостановлен из-за участия сборной в стыковых матчах ЧМ-2018
10:49 Насри: не жалею, что решил выступать за сборную Франции, а не Алжира
03:00 Мутко: по самоотдаче нет вопросов ни к Раушу, ни к остальным игрокам сборной
02:11 Мутко: испанцы поторопились, объявив, что игра с Россией пройдёт в Петербурге
00:57 Куман сейчас не заинтересован в работе со сборной Нидерландов
13 октября 2017, пятница
23:50 В Шотландии определились с временным главным тренером сборной
21:27 Юнузович завершил карьеру в сборной Австрии
19:51 Билья хочет, чтобы Игуаин был основным форвардом сборной Аргентины на ЧМ-2018
19:35 Тёща Браво: Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы стёрли записи
19:12 В октябре в Москве пройдёт форум Russia Expo Days – 2017, посвящённый ЧМ-2018
19:05 Йерро и мексиканская модель проведут жеребьёвку европейских стыковых матчей ЧМ
18:05 Кокорин: рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси
17:48 Лунёв: хочу сыграть в матчах с Аргентиной и Испанией, но решать главному тренеру
17:42 Брюс Арена покинул пост главного тренера сборной США
17:37 Мутко: Аргентина и Испания сыграют с Россией основными составами. Будет и Месси
17:05 Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией
16:34 Клинсманн может сменить Адвоката на посту главного тренера сборной Нидерландов
16:04 Иньеста может уйти из сборной Испании после ЧМ-2018
15:29 Симеоне: Месси показал критикам, что он – лучший игрок в мире
15:24 «Балтика» на стадионе «Калининград» сыграет три тестовых матча весной 2018 года
14:10 Оздоев: наиболее авторитетные футболисты в сборной России — Самедов и Акинфеев
14:06 Колобков: зачем идти на трибуну, когда можно посмотреть всё на отличном экране?
13:16 Наставник сборной Хорватии: в моей идеальной команде хотелось бы 11 Манджукичей
12:07 Чилийцы не будут подавать апелляцию на результат матча сборных Перу и Колумбии
11:04 Федерация футбола Эквадора дисквалифицировала 5 игроков своей сборной
10:10 Сампаоли в 2015 году предсказал провал сборной Чили и обвинил Видаля в пьянстве
10:08 ФИФА может расследовать рекламный жест Кэхилла после гола за сборную Австралии
08:31 Эллардайс претендует на должность главного тренера сборной Шотландии
07:13 Почеттино проспал выход Аргентины на ЧМ-2018 из-за напряжённого рабочего графика
00:46 Ракитич: в стыковых матчах сборная Хорватии готова играть с любым соперником
12 октября 2017, четверг
23:36 Махмудов: за выход на Евро-2020 сборная Азербайджана поборется обязательно
23:00 Яя Туре: я готов помочь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом на ЧМ
22:46 Инфантино: ФИФА готова ввести VAR, однако окончательное решение пока не принято
Все новости RSS
Партнерский контент