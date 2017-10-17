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Шевченко: итальянская школа тренеров одна из самых серьёзных в мире

17 октября 2017, вторник. 10:22 Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который не один сезон провёл в Италии в качестве игрока «Милана», поделился мнением о работе тренеров в итальянском чемпионате.

«Итальянская школа тренеров одна из самых серьёзных в мире, а чемпионат Италии один из самых сложных. Чтобы что-то выиграть в Италии, нужно обладать многими навыками. И тут речь не только о тренерских знаниях, но и личных качествах. Вы должны иметь возможность находить контакт с игроками.

В Италии всегда есть колоссальное давление со стороны средств массовой информации и болельщиков, поэтому вы должны быть хорошо подготовлены, чтобы выиграть что-то важное», — цитирует Шевченко пресс-служба ФИФА.

Шевченко рассказал, кого бы он выбрал при определении лучшего игрока 2017 года
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол ФК Милан Андрей Шевченко
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