«Фейеноорд» из-за травм призвал 17-летнего игрока готовиться к игре с «Шахтёром»

Два футболиста «Фейеноорда» полузащитник Ренато Тапиа и защитник Кевин Дикс не смогут помочь своей команде в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром».
22-летний Тапиа травмировался в игре чемпионата Нидерландов с «ПЕК Зволле» (0:0), а 21-летний Дикс получил повреждение на одной из тренировок.
Как сообщает официальный сайт голландского клуба, в связи с этим главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст привлёк к основному составу 17-летнего защитника Лютсхарела Гертрейда, который будет готовиться к игре с «Шахтёром». Встреча состоится 17 октября.
Форвард «Фейеноорда» Бутьюс: у нас есть шансы выиграть у «Шахтёра»