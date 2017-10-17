Льорис: Роналду — удивительный игрок, но «Реал» — это не только он один

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис в преддверии матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом» рассказал, как лондонцы собираются остановить нападающего мадридцев Криштиану Роналду.
«Роналду — удивительный игрок. Попробуем остановить его как команда. Но «Реал» — это не один Роналду», — цитирует Льориса пресс-служба УЕФА.
Матч «Реал» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 17 октября на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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