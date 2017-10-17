«Ливерпуль» готовит новые контракты для Фирмино и Вудбёрна

Нападающий сборной Уэльса Бенджамин Вудбёрн ифорвард сборной Бразилии Роберто Фирмино в скором времени могут продлить контракты с «Ливерпулем», сообщает Liverpool Echo.
Контракт 18-летнего Вудбёрна истекает летом 2019 года, но руководство отмечает прогресс валлийца и хочет вознаградить его новым договором. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие недели.
Ещё одним игроком, которому будет предложена новая сделка, является Роберто Фирмино. Договор 26-летнего бразильца истекает летом 2020 года.
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