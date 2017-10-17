Стало известно, в какой форме сыграют «Спартак» и «Севилья» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Массимо Карреры будут играть в красных футболках, а игроки испанской команды — в белых.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало игры — в 21:45 по московскому времени. После двух туров красно-белые имеют в активе два очка, а испанцы — четыре балла.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Севилья».