Гюндоган: «Наполи» — одна из самых недооценённых команд в Европе

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о «Наполи», с которым его команде предстоит сыграть 17 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
«В этом сезоне я не видел большую часть матчей «Наполи», но знаю, что за последние несколько лет они прибавили и показывают красивый футбол. Они фантастически стартовали в чемпионате Италии.
«Наполи» играет в техничный футбол с короткими пасами и быстрым переходом в атаку. У них есть нападающие, которые забивают много голов. Для меня в европейском футболе «Наполи» — одна из самых недооценённых команд. Они могут обыграть любого соперника. Неаполитанцы очень опасны и способны удивить многих», — сказал Гюндоган.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 мск.