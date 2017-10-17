Ю. Газзаев: обещать победу над сборной Серии В глупо, но стремиться к ней нужно

Главный тренер сборной ФНЛ Юрий Газзаев в преддверии матча со сборной итальянской Серии В рассказал о задачах, которые будут стоять перед его командой.
«Мы, тренеры, как солдаты. Всегда должны быть готовы к работе. Поэтому на предложение президента ФНЛ Игоря Ефремова, которое поступило несколько недель назад, я ответил согласием практически сразу. Это интересный проект, так что сомнений не было. Даже несмотря на то, что матч состоится сразу после тяжёлого отрезка первенства.
Любой матч даёт пищу для размышлений и определённую пользу любому специалисту. В том числе и мне. Пообщаться с игроками, которых ты видишь два раза в сезоне, очень полезно. Хочется понять их потенциал и интеллект. Ведь кроме физической формы у футболиста должна быть и голова. Хорошие исполнители у нас есть, и к ним нужно бережно относиться. Что касается ребят, то им тоже полезен такой международный опыт.
Я в курсе, что из пяти матчей сборная ФНЛ лишь дважды сыграла вничью и трижды проиграла. Обещать победу глупо, но стремиться к ней нужно. Мы, как и предыдущие сборные ФНЛ, хотели бы победить. Я даже попросил раздобыть видеозаписи с участием нашего соперника. Нам нужно постараться строго сыграть в обороне и как можно более остро в атаке. Тогда добьёмся результата. Два дня, что нам даётся для подготовки к матчу, постараемся использовать максимально эффективно. Необходимо объединиться духом и иметь чёткое понимание тактики, которой мы будем придерживаться. Тогда шансы на победу есть», — цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ.
Шестой по счёту международный товарищеский матч сборных ФНЛ и итальянской Серии В пройдёт 28 ноября в Порденоне (Италия). Начало — в 14:30 мск.