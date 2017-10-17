Матич: был удивлён, что «Бенфика» проиграла ЦСКА

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой», отметив, что эта игра особенная для него. Сербский футболист выступал за лиссабонцев с 2011 по 2014 год. Матич также отметил, что остался удивлён поражением «Бенфики» от ЦСКА в первом туре ЛЧ (1:2).
«Это особый клуб, который мне нравится. В «Бенфике» я многое узнал о футболе и о давлении на большие клубы, потому что это одна из лучших команд в Европе. Буду поддерживать «Бенфику» всю оставшуюся жизнь. Эта команда занимает особе место в моём сердце, но в Лиге чемпионов, я надеюсь, мы сможем отобрать у них очки.
Что касается поражения от ЦСКА, то я был удивлён, потому что «Бенфика» — это команда, которая привыкла побеждать», — цитирует Матича пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Матч «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед» состоится 18 октября. Начало – в 21:45 мск.